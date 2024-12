Un an après le déploiement de la mise à jour v2.1, et surtout quatre ans après la sortie de Cyberpunk 2077 lui-même, CD Projekt RED a donc déployé une énième mise à jour majeure, la v2.2.

Celle-ci représente un téléchargement de près de 40 Go sur consoles, et même d'un peu plus de 51 Go dans la version PC du jeu. Pour justifier une telle taille, le studio polonais diffuse un journal des modifications long comme le bras, avec en premier lieu plus de 100 nouvelles options de personnalisation pour le personnage principal du jeu, V.

Auparavant réservée aux véhicules Rayfield, la technologie CrystalCoat est à présent disponible sur d'autres marques d'engins du jeu, autorisant là encore une personnalisation plus poussée. Par ailleurs, le mode Photo a largement été revu avec de nouvelles options de caméra, de format d'image et de sources lumineuses. Enfin, des améliorations concernent plus spécifiquement le PC.