jolan44

Mention sur le site web est une chose, mais ce ne pas cela qui fait office de véritable mise en garde et encore moins de contrat.

A chaque fois que j’allume le GPS de ma voiture celui-ci m’oblige à acquitter un message simple et court me rappelant les limites du truc : c’est à moi d’observer le code de la route quoique m’indique le GPS. Même si je prête ma voiture, la personne qui l’a conduira(et n’aura bien entendu pas lu le manuel), ne pourra pas dire qu’elle n’était pas au courant.

C’est vrai que ce message est enquiquinant, mais il règle de façon claire et indiscutable la question de responsabilité « Le GPS m’a dit que… ».

Y-a-t-il quelque chose du genre pour l’autopilot d’une Tesla ? (c’est une vrai question).