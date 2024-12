Concrètement, les iPhone 5S, iPhone 6 et iPhone 6 Plus ne pourront plus faire fonctionner WhatsApp à partir du mois de mai 2025. Si l'iPhone 5S se fait de plus en plus rare dans les mains des utilisateurs, les iPhone 6 sont encore très populaires chez de nombreuses personnes. Que ce soit en tant que premier smartphone d'un jeune adolescent ou le téléphone principal des grands-parents, l'iPhone 6 fait de la résistance, et il n'est pas rare de croiser sa route lorsqu'on se balade dans la rue. Ce modèle, sorti il y a 10 ans, reste la génération d'iPhone la plus vendue, et bon nombre de personnes continuent de profiter de ses services, même s'il a été déclaré obsolète par Apple il y a plusieurs mois déjà.

WhatsApp explique ce choix pour des raisons de sécurité, les versions d'iOS plus anciennes ne disposant plus des derniers correctifs nécessaires à la bonne protection des données des utilisateurs. Aussi, il devenait compliqué pour les équipes de Meta de supporter d'anciennes versions de moins en moins utilisées par le grand public, à la faveur des renouvellements de smartphones.

Si vous êtes dans ce cas de figure, pensez dès à présent à sauvegarder vos conversations WhatsApp pour les retrouver à l'identique sur votre prochain iPhone.