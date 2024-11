On peut se demander pourquoi il aura fallu aussi longtemps à Google pour proposer cette fonctionnalité. Bien qu'Apple accuse un sérieux retard avec son assistant Siri, ce dernier permet déjà ce type d'interactions depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, Si Google et Apple ont bien une carte à jouer face à ChatGPT, c'est certainement la prise en charge native de services tiers sur smartphones.