De petits codes, faits de quelques chiffres et caractères, permettent, sur une majorité de téléphones et d'opérateurs, de vérifier et de gérer les renvois d'appels. On y voit ici une astuce simple et efficace que nous tenions à vous partager pour protéger votre ligne contre d'éventuels détournements ou anomalies. Vous pouvez essayer ces codes par curiosité, ou si vous avez un doute sur la sécurité de votre ligne, ou alors si vous avez remarqué un comportement inhabituel sur votre smartphone, comme des appels manqués inexpliqués ou des factures trop élevées.