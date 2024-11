Souvenez-vous. Il y a un an, Microsoft déployait officiellement Windows 11 23H2, avec son lot de nouveautés majeures, parmi lesquelles une refonte intéressante de son Explorateur de fichiers. Interface plus moderne, barre d’outils remaniée, meilleure accessibilité des apps, intégration de l’état de synchronisation OneDrive à la barre d’adresse… pour le meilleur, et pour le pire. Car celles et ceux qui ne souhaitaient pas sauvegarder certains dossiers dans le cloud ont dès lors été confrontés au comportement inattendu, pénible et systématique d’une icône à effets stroboscopiques.