Parmi les quatre accusés principaux, deux anciennes recruteuses, Tami Pascale et Kim Wong, auraient téléchargé des documents stratégiques sur les politiques de recrutement et les grilles salariales avant leur départ. Jessica Siron, ex-responsable EHS (Environmental, Health, and Safety) chez Tesla, aurait emporté des données sensibles sur les processus de fabrication, les spécifications des équipements robotisés et la gestion des projets industriels. La quatrième protagoniste, Carrington Bradley, spécialiste du réseau de Superchargeurs de Tesla, complète ce tableau de l'opération.

« Ces documents comprenaient des informations hautement sensibles, relevant de secrets commerciaux, confidentielles et propriétaires, concernant la gestion de projets de fabrication, les spécifications de contrôle des équipements de fabrication, les spécifications relatives à la robotique de fabrication et les exigences des équipements de fabrication », avait alors déclaré Tesla.