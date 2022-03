Rivian dans la tourmente après une hausse surprise des prix de ses véhicules précommandés

Pour Rivian, ces augmentations de prix étaient nécessaires à cause des pénuries de composants, et donc des temps de production plus élevés. « Comme la plupart des fabricants, Rivian se retrouve confronté à la pression de l'inflation, à l'augmentation des coûts des composants, à des pénuries dans la chaîne d'approvisionnement, et à des retards pour des éléments », a affirmé un porte-parole.