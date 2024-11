Le marché de la location automobile connaît depuis quinze ans une profonde mutation. L'émergence des plateformes numériques comme Turo ou Virtuo proposant des tarifs jusqu'à deux fois moins élevés que les agences traditionnelles, a séduit plus de 500 000 utilisateurs dans l'Hexagone. Getaround une entreprise américaine née en 2009, leader européen né de l'absorption progressive d'une quinzaine de start-ups françaises, illustre parfaitement ce phénomène de concentration, caractéristique du « Winner Takes All » propre à l'économie numérique.

Plus une plateforme compte d'utilisateurs et de véhicules, plus elle devient attractive. Cet effet réseau crée une sorte de barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants, qui peinent à concurrencer une offre aussi vaste et établie. Ce succès a néanmoins un revers : Getaround et ses usagers se voient désormais confrontés à une vague de vols de véhicules.