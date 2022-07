La CNIL épingle Ubeeqo, acteur de l'autopartage, pour géolocalisation excessive

La Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL), qui surveille de près les nouveaux usages des données de géolocalisation liées aux mobilités, a récemment contrôlé la société Ubeeqo International, spécialisée dans l'autopartage et qui est connue pour louer des véhicules pour une courte durée. L'autorité voulait s'assurer que les données collectées, les mesures de sécurité, les durées de conservation définies et l'information délivrée aux personnes étaient bien conformes à la réglementation. Le gendarme des données a finalement relevé trois manquements principaux au RGPD et sanctionné l'entreprise d'une amende de 175 000 euros. Voyons ce qui clochait aux yeux de la CNIL.