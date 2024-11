On n'oublie pas non plus le trajet du retour ! Une fois arrivé(e) à bon port, garez bien votre véhicule dans un endroit couvert, si possible. Et conservez a minima autour de 20% de charge, pour protéger votre batterie des effets négatifs du froid intense. Avec tout ça, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, et à faire preuve de prudence.