jvachez

C’est une mauvaise chose pour les consommateurs. C’est mieux d’avoir les meilleurs prix via une plateforme comme Booking car la plateforme est aussi un moyen de pression en cas de litige et de vengeance via les avis. Les consommateurs qui voudront les meilleurs prix vont se retrouver seuls face aux hôteliers et leurs éventuels abus.