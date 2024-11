Les smartphones pliants de Motorola sont largement représentés dans cette nouvelle (et conséquente) mise à jour. Les derniers modèles 2024 comme le Razr+ (également connu sous le nom Razr 50 Ultra) et le Razr (Razr 50) seront évidemment de la partie. Les versions 2023 sont aussi concernées puisque le Razr+ (Razr 40 Ultra), le Razr (Razr 40) ainsi que les Razr 50s et 40s bénéficieront de cette mise à niveau.

La gamme Edge n'est pas en reste, avec pas moins de douze modèles concernés. On retrouve notamment les Edge 2024 et 2023, l'Edge+ (2023), mais aussi toute la série Edge 50 (Ultra, Pro, Neo, Fusion). Les Edge 40, 40 Neo, 40 Pro et Edge 30 Ultra complètent cette liste. Du côté de la série Moto G, huit modèles sont éligibles, dont les derniers Moto G Power 5G (2024), G Stylus 5G (2024) et G 5G (2024). Les Moto G85, G75, G55, G45, G35 et G34 5G seront également mis à jour. À noter que les ThinkPhone et ThinkPhone 25 font aussi partie des heureux élus.