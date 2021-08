Le Motorola Razr 2019 accueille (enfin) Android 11

Si Android 11 arrive tardivement sur le Razr 2019, Motorola ne s'est pas autant fait attendre pour tous ses smartphones. Le Razr 5G 2020 par exemple a eu droit à la nouvelle version d'Android entre avril et juillet 2021. L'arrivée d'Android 11 quelques mois plus tard sur un ancien modèle n'est alors pas incohérente dans la démarche de la marque, qui a préféré privilégier ses produits les plus récents ; reste que l'attente a sans doute été frustrante pour les utilisatrices et utilisateurs du Razr 2019.