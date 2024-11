Modesty

Système mal conçu qui permet semble-t-il une fraude à la tva à grande échelle.

Après je voudrais bien savoir d’où vient le montant de 500 millions avancé par Back Market et à quel titre il a mis en demeure Cdiscount de renforcer ses contrôles bien que j’ai compris que pour l’entreprise il s’agit de concurrence déloyale qui lui fait perdre des parts de marché.

En général, on met en demeure dans le but de trouver une solution à l’amiable avec la partie adverse et après seulement, en absence d’accord, on saisi la Justice pas les deux en même temps.

C’est aux services fiscaux d’enquêter et le cas échéant de sanctionner fiscalement Cdiscount puis d’engager des poursuites pénales si cela est justifié.

A l’Etat également de faire en sorte que cette fraude ne soit plus possible ni en France ni en Europe. Pour le reste du monde ça me parait utopique.