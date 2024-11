Si vous vous posez la question, oui, une erreur 504 Gateway Time-out peut aussi être liée à une cyberattaque, comme une attaque par déni de service (DDoS). On rappelle que cette dernière consiste à envoyer un grand nombre de requêtes simultanément vers le serveur, le surchargeant et le rendant incapable de répondre à d'autres requêtes. Des bots malveillants peuvent aussi surcharger le serveur et bloquer ce dernier. On en saura sans doute plus très rapidement.