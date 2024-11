Les recettes issues des amendes routières atteignent désormais plus de 2 milliards d'euros par an, ce n'est pas rien. Oui, il s'agit d'un montant record, en hausse d'ailleurs de 239 millions d'euros par rapport à 2024. Cet argent provient des « amendes forfaitaires radars non majorées et des amendes forfaitaires hors radars et amendes forfaitaires majorées », comme l'indique la littérature ministérielle.