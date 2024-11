Depuis la nuit des temps, la franchise Pokémon, dont les droits sont équitablement détenus par Game Freak, Nintendo et Créatures (tous les trois détiennent The Pokémon Company), connaît un franc succès dans le monde entier. Sa terre natale, le Japon, est d'ailleurs le marché le plus lucratif pour la licence. Un statut une nouvelle fois confirmé avec le lancement du jeu mobile Pokémon TCG Pocket, qui, en l'espace de quelques jours, a déjà affolé les compteurs.

En effet, lors de ses quatre premiers jours d'exploitation, le titre a été téléchargé 7,5 millions de fois et a généré 12,1 millions de dollars, dont près de la moitié (45 %) proviennent uniquement des joueurs japonais. Les États-Unis suivent de près avec 25%, tandis que Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et même la France contribuent également de manière significative. En termes de téléchargements, les États-Unis sont en tête avec 29% du total, suivis par le Brésil (11%) et le Mexique (6%). Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France se partagent environ 4% chacun.