Le géant du divertissement Disney, qui détient Marvel depuis 2009, vient de former une unité baptisée « Office of Technology Enablement » pour coordonner l'utilisation des technologies d'IA et de XR dans toute l'entreprise. Ce groupe d'environ 100 employés explorera les opportunités offertes par ces technologies émergentes pour les films, séries et parcs d'attractions Disney.