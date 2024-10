Et pour cause : Google et Microsoft proposent un accès à leurs moteurs de recherche respectifs via une API payante. Des frais additionnels dont Meta pourrait se passer avec le développement de son propre outil. Autre avantage : une meilleure intégration des fonctionnalités du moteur de recherche avec les exigences de son chatbot. De ce point de vue, administrer de A à Z les technologies qu’elle utilise et met à disposition des internautes ne peut que renforcer l’efficacité et les bénéfices utilisateur engendrés par cette nouvelle stratégie.