Il y a des noms de fonds d'investissements qui sont devenus plus connus depuis l'émergence de l'IA. Et dans le lot, c'est MGX qui a été le plus en vue, soit le fonds créé il y a un peu moins d'un an aux Émirats arabes unis pour investir dans le secteur de l'intelligence artificielle. Un fonds qui s'est depuis allié avec Microsoft et BlackRock pour soutenir des projets d'infrastructure IA, et qui souhaite acquérir une part d'OpenAI.

D'autres structures similaires de la région ont aussi investi dans le secteur. Le fonds souverain d'Abou Dhabi, Mubadala (qui gère 302 milliards de dollars d'actifs), a ainsi posé des billes dans Anthropic (à l'origine de Claude), et a déjà à son compte huit deals dans le secteur de l'IA effectué les quatre dernières années. Du côté de l'Arabie Saoudite, le fonds souverain Saudi Public Investment Fund (PIF), qui gère 925 milliards de dollars d'actifs, s'est aussi doté d'un véhicule d'investissement du nom de Saudi Company for Artificial Intelligence (SCAI).