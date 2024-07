Le classement des villes aux logements Airbnb les plus propres est tombé, et Paris est... dernière !

Suivent ensuite Édimbourg (4,88), Bratislava, Cracovie et Venise (4,87), Reykjavik et Genève (4,86), Florence, Amsterdam, Bilbao, Ljubljana et Varsovie (4,85). Première ville française, Bordeaux (4,84) partage la huitième place avec Munich, Riga, Tallinn, Dublin et Zurich.