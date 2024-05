Le retour du bogue de l'an 2000 ! Elle a 101 ans... mais pas pour sa compagnie d'aviation !

« Ma fille a fait la réservation en ligne pour le billet et l'ordinateur à l'aéroport pensait que ma date de naissance était 2022 et non 1922 » a-t-elle indiqué à la BBC, avant d'ajouter que le problème arrive dorénavant à chaque fois qu'elle doit s'enregistrer. « La même chose s'est produite l'année dernière et ils attendaient également un enfant et pas moi » note-t-elle ainsi.

Si ce problème a de quoi d'abord faire sourire, il peut aussi avoir des inconvénients. Patricia ayant, à son âge, une mobilité réduite, être enregistrée comme un bébé pouvant être porté par ses parents empêche les équipes de l'aéroport à l'arrivée de lui préparer un fauteuil roulant, et de fournir l'aider nécessaire pour les bagages.

« J'aimerais qu'ils réparent l'ordinateur car ma pauvre fille a dû porter tous nos bagages et nos vêtements sur près d'un kilomètre d'une porte à l'autre » espère-t-elle. Et son prochain voyage aura lieu durant l'automne qui arrive. De quoi laisser le temps à American Airlines de trouver une solution ?