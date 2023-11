Ce logiciel gérait le trafic aérien en France depuis 50 ans, sa mise à jour pourrait entraîner l'annulation de milliers de vols

Le logiciel en lui-même a évidemment été actualisé depuis les 1970, mais il se traîne encore des erreurs de jeunesse et des problèmes de conception inhérents à son âge avancé. Voilà plusieurs années qu'il est progressivement modernisé d'un point de vue technique, et cela continuera en 2024. Plus précisément entre le 9 et le 14 janvier et après les Jeux Olympiques. Ce basculement risque d'engendrer quelques déconvenues et des annulations massives de vols sont à prévoir. Dans tous les cas, cette mise à jour est impérative et l'état actuel de notre système de navigation contraste fortement avec l'intégration de certaines technologies dans le domaine de l'aviation civile. La biométrie dans les aéroports par exemple.