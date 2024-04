Ce fabricant de porcelaine fine met son savoir-faire ancestral au service des centres de données d'IA

Ses composants en céramique équipent les circuits imprimés et les semi-conducteurs, Maruwa se spécialisant dans l'électronique qui fonctionne à des températures très élevées. Ils sont particulièrement utilisés dans les centres de données, d'autant plus avec l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, qui requiert une immense puissance de calcul et nécessite d'importantes capacités de refroidissement.