Une location Airbnb tourne au cauchemar, avec un propriétaire frappé et violenté par ses propres clients

On ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber, comme dirait l'autre, lorsqu'on loue son logement en Airbnb à de parfaits inconnus. Le propriétaire d'un appartement situé à Nancy en a fait l'amère expérience. En mai dernier, il avait loué le bien à deux personnes, qui sont vite devenues six personnes faisant un boucan d'enfer. Alerté, le propriétaire est intervenu, mais il n'a recueilli que coups et violences de ses propres clients. Des mois après, les individus ont tous été arrêtés, enfin.