À moins de 500 dollars, la console Orange Pi Neo pourrait-elle faire de l'ombre au Steam Deck ?

L'Orange Pi Neo est une console dont le format ne change pas réellement des Steam Deck et autres ROG Ally. D'ailleurs, dans ses entrailles, on trouve des composants qui sont aussi du même ordre : c'est effectivement le Ryzen 7 7840U d'AMD qui a été retenu pour animer la bête. Il sera soutenu par 16 ou 32 Go de mémoire LPDDR5 en 7500 MT/s et on parle d'un SSD au format M.2 2280 d'une capacité de 512 Go à 2 To.

Reste que la principale nouveauté, celle qui jusque-là a fait parler de la petite machine, est l'utilisation du système Manjaro OS – une distribution Linux – quand Steam exploite bien sûr son SteamOS et que tous les autres fabricants se sont tournés vers Windows 11.