Une cinquantaine de lycées français victimes d'une cyberattaque sur leur espace numérique de travail (ENT)

Une cinquantaine d'établissements scolaires franciliens ont été visés par des menaces d'attaques à l'explosif lors d'un piratage de leur espace numérique de travail. Ce service en ligne, qui rassemble des outils pédagogiques accessibles à distance pour les élèves, les professeurs et les parents, a été compromis par un ou plusieurs auteurs qui ont créé un site frauduleux pour pirater l'ENT. À la suite de cette opération, des e-mails frauduleux contenant des menaces d'attentat islamiste ont été envoyés à des lycéens d'Île-de-France à partir de ce mercredi 20 mars 2024. Ces menaces ont également été transmises par la boîte mail interne des établissements et par le site Pronote, utilisé pour communiquer les notes des élèves.



Les élèves, parents et professeurs ont pu recevoir un message dont l'auteur prétend agir au nom de l'État islamique. L'auteur du texte y affirme sa volonté de faire exploser les établissements jeudi 21 mars 2024 entre 11 et 15 heures, après avoir déposé « du C4 [un explosif] partout dans le lycée et dans les classes ». Il déclare en outre vouloir décapiter « vos corps de kuffars [nom donné aux non-musulmans] pour servir Allah le Tout-Puissant ». Une pièce jointe contenant une vidéo de décapitation accompagnait le message. Le gouvernement a dénoncé ces menaces, accompagnées d'« apologie et de provocation au terrorisme », qui constituent « plusieurs infractions graves ».

Après ces menaces prises « très au sérieux », le ministère de l'Éducation nationale a condamné ces actes et immédiatement avisé les services de police pour assurer la sécurité des élèves. Des services d'enquête spécialisés ont été mobilisés pour identifier les auteurs de ces menaces. Plusieurs vérifications ont été effectuées mercredi soir et jeudi matin pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de compromission des réseaux après l'envoi de ces messages, parfois sur des réseaux internes.