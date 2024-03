Le faux cyberpiratage, cette nouvelle tendance qui fait aussi de gros dégâts

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais en janvier 2024, un célèbre hacker affirmait avoir volé les données de 48 millions de clients d'EuropCar. Or, après enquête, l'entreprise nie la cyberattaque et affirme que la base de données est fausse et créée par des outils d'intelligence artificielle. Pas plus tard qu'en février 2024, une publication faisant état d'une importante violation de données au bureau du procureur général du Maine a piégé le bureau du procureur général en le publiant sur son site web. Plus récemment encore, Epic Games, le créateur de Fortnite, a été victime d'une fausse violation de données par un groupe de cybercriminels qui a prétendu, sans preuve, avoir dérobé du code source et des données sensibles d'utilisateurs.

Cela ne vous dit toujours rien ? Normal, c'est probablement parce que vous avez été littéralement noyés par les cyberattaques avérées qui font très régulièrement la une des médias, comme la plus récente et retentissante cyberattaque de France Travail, ou celle ayant touché des ministères français. Pourtant, ce type d'attaques créées de toutes pièces sème la panique et porte atteinte à la réputation des entreprises.