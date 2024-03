Des vols plus écologiques, de meilleurs systèmes de navigation, l'Europe acte une gestion de l'espace aérien plus saine

Après plus de 10 ans de tractations, le Parlement européen a conclu un accord provisoire avec le Conseil, pour réformer les règles du ciel unique européen. Officialisé le mercredi 6 mars 2024, l'accord prévoit la mise en place de plans triennaux de performance, des incitations pour des itinéraires plus économes en carburant des avions, et des objectifs environnements plus contraignants. L'idée ? Améliorer la gestion de l'espace aérien européen, en encourageant des vols plus efficaces et écologiques.