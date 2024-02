Fait exceptionnel, trois avions ont volé à la vitesse du son au-dessus de l'Atlantique, grâce à la "simple" aide du vent

Samedi soir et dimanche, des vents atteignant les 425 km/h à plus de 10 000 mètres d'altitude ont balayé le centre de l'Atlantique, permettant à plusieurs avions de ligne de d'atteindre et de dépasser une vitesse de 1 250 km/h, assez nettement supérieure à celle du son. Néanmoins, il n'est scientifiquement pas possible de dire que les appareils ont franchi le mur du son. Et vous allez le voir, l'explication est toute simple. Retour sur ce fait rarissime.