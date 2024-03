À compter d'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour signaler les contenus illicites en ligne

C'est un vrai coup dur porté à la protection des mineurs et internautes en ligne. L'association Point de Contact, qui a vu le jour en 1998 dans le but de protéger les plus vulnérables sur la Toile, va cesser son activité. Faute de soutien gouvernemental, elle dépose le bilan et prive la France de son tout premier signalant professionnel auprès de la plateforme Pharos et du ministère de l'Intérieur, qui ne pourront plus compter sur elle.