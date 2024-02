Push SMS : ces textos de marques envoyés à longueur d'année ne cessent d'augmenter, et ce n'est pas près de s'arrêter

Il est intéressant de noter qu'un peu plus de 1 000 marques pèsent à elles seules autour de 80% du trafic des messages envoyés. C'est le retail (les magasins physiques) qui concentre la part la plus importante (31%), devant les banques et assurances (21%), le secteur des services (15%) et le e-commerce (11%), qui reste pour l'instant à distance raisonnable, messages de livraisons inclus. Nous disons « pour l'instant » puisque ce dernier secteur est en très nette hausse (+20%) l'an dernier.