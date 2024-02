Samsung compte démocratiser l’intelligence artificielle à grand coup de… cartes Micro SD ?

Si l’arrivée de module de stockage encore plus rapide est plutôt une bonne chose (si tant est que les appareils grand public soient compatibles avec le standard), l’argument de la démocratisation de l’IA à grand coup de carte Micro SD tient plus de la pirouette marketing qu’autre chose pour le moment. La carte SD Express 256 Go devrait arriver « plus tard dans l’année » tandis qu’un modèle 1 To (mais utilisant le standard UHS-1) est prévu pour « le troisième trimestre 2024 ».