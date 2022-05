Le futur des cartes SD s'annonce avec la norme SD 9

La SDA indique que les appareils les plus susceptibles de bénéficier des améliorations de la norme 9 sont les ordinateurs de type Chromebook

, les tablettes, les drones, les caméras de surveillance, les caméras embarquées, les consoles de jeu, les lunettes et casques de réalité virtuelle (VR), les petits objets connectés et les dispositifs médicaux portables.

Ces fonctionnalités, optionnelles, décrites dans le standard SD 9 peuvent s'appliquer aussi bien aux cartes SD traditionnelles qu'aux microSD. Toutes les capacités de stockage peuvent aussi en profiter, incluant la norme SD Ultra Capacity (SDUC) à venir qui va permettre de commercialiser des cartes SD de 2 à 128 To.

SD 9 est également compatible avec le standard SD Express, qui autorise des débits jusqu'à 4 GB par seconde et qui a été développé pour concurrencer les performances des SSD.