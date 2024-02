Apple débourse une fortune pour les écrans de son Vision Pro

L'Apple Vision Pro coûte cher, et quand il est revendu à des personnes présentes hors des États-Unis, il l'est encore plus, avec un prix quasiment doublé pour atteindre les 6000 dollars. Mais même à 3500 dollars, le dernier jouet d'Apple marque par son tarif… en partie dû au prix exceptionnel de ses écrans.

En effet, selon des estimations d'Omdia, dont la CNBC s'est faite l'écho, les deux écrans micro-OLED qui constituent la face avant du casque coûtent à eux seul 228 dollars l'unité, soit 456 dollars pour chaque Vision Pro !