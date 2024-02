Les voitures électriques polluent moins une fois sur la route, et les poumons de vos enfants vous en remercient

Bien que le rapport soit établi sur un modèle hypothétique centré uniquement sur les États-Unis, ses conclusions donnent une idée des bénéfices que les véhicules électriques pourraient avoir au-delà de l'environnement. Du moins, si l'on ne tient compte que de la pollution directe qu'ils ne causent pas lorsqu'ils sont sur la route.

Les chiffres avancés par l'association requièrent toutefois l'arrêt des ventes de véhicules à combustion d'ici à 2035, ainsi qu'une transition vers une production d'électricité moins carbonée. « Nous considérons que les deux sont indissociables », insiste Laura Kate Bender. « C'est ainsi que nous obtiendrons les meilleurs résultats possibles en matière de santé. »

Pour la présidente de l'American Lung Association, ce rapport doit surtout servir de signal, à l'heure où le secteur automobile fait pression sur le gouvernement américain pour ralentir la transition vers les voitures électriques. Selon elle, tout n'est pas binaire, et des bénéfices pour la santé des plus jeunes pourraient également être obtenus « même si les constructeurs continuent à fabriquer des véhicules à essence ». Grâce à des réglementations encore plus strictes en matière de pollution, par exemple, ce qui n'est pas gagné d'avance en Europe.