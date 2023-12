La norme anti-pollution Euro 7 sera moins dure que prévu, les constructeurs automobiles peuvent respirer

Bruxelles a, avec ce nouvel accord, entendu les industriels qui demandaient à ne pas avoir à subir de nouvelles contraintes sur les moteurs thermiques, alors qu'ils sont censés normalement disparaître du continent à l'horizon 2035.

Plusieurs grands pays ont aussi fait pression pour éviter de durcir encore les objectifs environnementaux, au premier rang desquels la France et l'Italie, soit le second et le troisième contributeur de l'Union Européenne. Leur objectif était de préserver la filière automobile, qui emploie 14 millions de personnes en Europe.

Sans surprise, l'association Transport & Environnement avait, dès septembre, critiqué la règlementation comme étant « un désastre pour la qualité de l'air. » Pour elle, l'Union Européenne « fait passer les profits records des constructeurs automobiles avant la santé des citoyens. »