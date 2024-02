Tesla trierait mal ses déchets dangereux et se fait attraper par la justice californienne

Batteries au plomb, peintures, liquide de frein, aérosols, antigel, acétone, carburant diesel… La liste des déchets mal traités par Tesla est longue et fait froid dans le dos. L'entreprise est accusée d'avoir enfreint les lois de la Californie sur les pratiques commerciales déloyales et la gestion des déchets dangereux, en étiquetant incorrectement les déchets et en les envoyant dans des décharges pas équipées pour traiter les matières nocives.