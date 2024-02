L'un des lieux historiques de la France choisit l'IA pour contrôler l'afflux de touristes

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, le Mont-Saint-Michel et sa baie, surnommés la « Merveille de l'Occident », accueillent chaque année plus de trois millions de visiteurs, se hissant ainsi à la deuxième place parmi les destinations touristiques les plus prisées en France. En 2023, en haute saison (de mai à septembre), ce sont les Allemands, les Anglais et Américains qui l'ont le plus visité, soit une proportion de 61 % d'étrangers, et 31 de Français. Hors saison, 80 % de Français ont arpenté les ruelles étroites et pavées du monument. Ces statistiques précises ne doivent rien au hasard et s'avèrent plus utiles que ce que l'on pourrait croire. Une IA en est à l'origine et elle va même aider Thomas Velter, actuel directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, à contenir ce flux incessant de touristes.