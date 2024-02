D'une chambre d'enfant jusqu'au nom officiel de cette quasi-lune de Vénus, connaissez-vous Zoozve ?

L'histoire de Zoozve est intimement liée à celle de Latif Nasser, Américano-Canadien, docteur en histoire des sciences et producteur de plusieurs émissions scientifiques. En janvier 2023, il va coucher son fils de deux ans et passe une fois de plus devant la grande affiche du Système solaire accrochée dans sa chambre. Mais en y jetant un regard distrait, il remarque sur l'illustration, une lune dessinée à côté de Vénus, « Zoozve ». Sans être astrophysicien, Latif sait qu'à priori, Vénus n'a aucune lune. Mais une fois son fils endormi, il va tout de même vérifier en ligne. Rien. Et rien sur le nom Zoozve non plus, sinon des résultats en tchèque. Avec sa formation et son métier, Latif décide de ne pas laisser tomber. Il contacte une amie qui a travaillé une décennie pour la NASA, sans succès. Mais l'histoire l'intrigue, comment ce nom s'est-il retrouvé sur une affiche pour enfants ?