YouTube va recevoir une mise à jour… sur Windows Phone !

La boutique d'applications de Windows Phone n'étant plus accessible depuis un certain temps maintenant, il ne faut pas s'attendre à recevoir la mise à jour par son intermédiaire. Vous devrez télécharger et installer l'application vous-même, ce que les utilisateurs de l'OS ont pris l'habitude de faire. u/so209 donne rendez-vous le 15 mars, date à laquelle le projet devrait être achevé. Pour l'heure, il estime que sa fine équipe a « déjà parcouru environ 20 % du chemin ».

Ceux qui ont essayé d'utiliser YouTube sur Windows Phone se souviendront que l'expérience n'était pas toujours aussi optimale qu'ailleurs. Si Google n'a pas montré beaucoup de motivation pour développer une application pour son service de streaming, d'autres développeurs l'ont fait à sa place. Ainsi, il était possible de trouver des dizaines de MetroTube, MyTube ! et autres versions non officielles donnant accès à la plateforme.

Microsoft s'était également lancé dans le développement de sa propre solution, bloquée à plusieurs reprises par Google. L'une des raisons invoquées était l'absence de publicité sur l'application. De quoi nous rappeler les événements de ces derniers mois. Reste à savoir si la mise à jour u/so209 aura la même… fonctionnalité.