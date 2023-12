Windows Phone sur un Mac, ça fonctionne, mais ça pique un peu les yeux...

Imaginez un MacBook un peu vieux, un peu démodé. Et ensuite, visualisez-le en train de faire tourner Windows 10 Mobile. L'exercice mental n'est pas évident, puisqu'il s'agit d'un système d'exploitation pour téléphones portables qui n'a pas été conçu pour un ordinateur estampillé Apple. Et pourtant, la chaîne YouTube Nobel Tech nous en fait la démonstration dans une de ses récentes vidéos.

Le youtubeur semble lancer l'OS à l'aide d'une clé USB bootable et de Boot Camp, et se retrouve rapidement face à l'interface bien reconnaissable de Windows Phone. Il utilise le trackpad de l'ordinateur pour naviguer entre les menus et les applications, et le clavier est pris en charge, du moins en partie. Cependant, d'autres composants essentiels ne paraissent pas fonctionnels, et notamment la puce wifi.