C'est quoi ces produits Logitech à base de plastique recyclé et matériaux de seconde vie ?

Depuis quelques mois déjà, Logitech s'efforce de réduire son impact carbone de manière concrète, en utilisant notamment des matériaux plus circulaires, en cherchant de nouvelles façons de limiter les déchets et en prolongeant la durée de vie des produits, des composants et des matériaux. Aujourd'hui, la firme annonce être « la première à adopter le plastique recyclé et les matériaux de seconde vie pour les produits de visioconférence ».