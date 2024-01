Quand Outlook refuse de relever les mails... Outlook.com !

Si vous ne pouvez pas consulter votre boîte mail Outlook via les différents clients de messagerie de Microsoft, vous ne pouvez certainement rien y faire pour le moment. Depuis près d'une semaine, nombreux sont ceux qui rencontrent le même souci, et la firme de Redmond a même confirmé qu'elle était au courant de la situation.

Alors, que se passe-t-il ? Si l'on ne connaît pas encore les causes de la maladie, on en connaît les symptômes. Des utilisateurs ont été soudainement déconnectés de leur boite mail Outlook depuis leurs clients de messagerie. Bien qu'i soit possible de saisir à nouveau les identifiants du compte, la connexion reste impossible.

Si certains ont réussi à contourner le problème en utilisant un mot de passe d'application, l'accès à Outlook est tout de même généralement interrompu au bout d'un certain temps. Sur les forums de Microsoft et sur Reddit, certains affirment avoir trouvé des solutions plus stables, mais celles-ci semblent rarement fonctionner chez les autres utilisateurs.