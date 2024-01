La dernière mise à jour de la PS5 bloque l'utilisation d'un accessoire bien connu des tricheurs

Utilisé notamment sur les jeux FPS, le Cronus Zen permettait d’obtenir une bien meilleure précision au tir puisque les joueurs et joueuses pouvaient viser à la souris et non pas au stick analogique. En plus de ça, il était aussi possible d’enregistrer des macros (des séquences de touches effectuées en un clin d’œil) pour creuser encore un peu plus l’avantage face à ses adversaires équipés de manettes « classique ».