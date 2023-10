Xbox : Microsoft va bientôt bloquer les manettes et autres accessoires sans licence officielle

C'est la fin de l'abondance chez Microsoft ! Un certain nombre de joueurs annoncent en effet qu'ils ne peuvent plus connecter leurs accessoires non fournis par Microsoft à leur Xbox. Car dorénavant, au lieu de voir l'écran de lancement du jeu, c'est un message d'erreur qui leur est transmis.

« L'utilisation d'accessoires non autorisés compromet votre expérience de jeu. Pour cette raison, l'utilisation de l'accessoire non autorisé sera bloquée le 12/11/2023. Pour obtenir de l'aide afin de le retourner, adressez-vous au magasin où il a été acheté ou contactez le fabricant » est-il ainsi expliqué à certains joueurs.