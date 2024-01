Seat ne se contentera pas d'être un simple acteur de la mobilité et lancera une citadine électrique à moins de 20 000 €

En dépit des rumeurs sur la disparition de SEAT, la marque a enregistré une belle croissance en 2023 avec 288 400 voitures vendues, soit une hausse de 24 % par rapport à 2002. Un chiffre qui ne doit toutefois pas faire oublier une baisse des ventes de 47,5 % par rapport aux immatriculations d'avant la pandémie.



Début 2023, SEAT avait été confrontée à une rupture de stock de pièces

essentielles dans la fabrication de ses véhicules et avait pris la décision stratégique de donner la priorité aux modèles CUPRA, plus rentables en 2022. Marcus Gossen table désormais sur un mix des ventes 50/50 entre CUPRA et SEAT. Le constructeur espagnol n'a pour le moment pas dans ses cartons d'autres véhicules électriques que la remplaçante de la Mii et se concentre sur sa gamme à essence et hybrides rechargeables, qui comptent les Ibiza, Leon, Arona, Ateca et Tarraco.

De son côté CUPRA ajoutera à sa gamme le Tavascan EV et le Terramar hybride rechargeable dés cette année.