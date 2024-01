Capable d'ériger un mur de 300 parpaings par heure, ce robot va révolutionner le BTP !

Forcément, un tel outil, capable d'automatiser complètement la construction de maisons en quelques heures seulement, aura un impact sur l'emploi. On parle souvent des potentielles répercussions de l'IA sur le monde du travail, mais il ne faudrait pas non plus oublier celui de la robotique (à l'exemple d'Amazon et de Proteus), qui ne fait que poursuivre ses avancées technologiques. Certes, il sera nécessaire de posséder des ouvriers pour gérer la machine et alimenter le tapis roulant situé à l'arrière du camion en briques, mais dans l'ensemble, la main-d'œuvre requise devrait être largement amoindrie par l'emploi d'un tel outil.