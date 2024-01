La NASA commence 2024 avec quelques-unes des meilleures images de la lune Io

De tout le Système solaire, Io est l'unique en son genre. Déjà, elle est l'une des plus imposantes, avec 3 650 km de diamètre, et son cœur rocheux en fait la plus dense. Proche satellite naturel de Jupiter, elle est soumise à de titanesques forces de marée, qui génèrent son activité volcanique impressionnante : 400 volcans environ, une surface jeune et couverte de lave, des éjections de matière jusqu'en orbite… Bref, c'est la grosse ambiance Mustafar (même s'il n'y a pas de duels au sabre laser, à priori).

Du fait de sa position très proche des nuages de Jupiter, et de l'intense activité magnétique de la géante gazeuse, Io est complexe à observer. Les meilleures images datent de plusieurs survols par la sonde Galileo, au début des années 2000, mais la sonde spatiale Juno rivalise désormais avec cette dernière. Le 30 décembre, Juno passait à 1 500km de la surface d'Io et de ses volcans. Une opportunité en or pour ses capteurs spécialisés, dont les relevés vont être étudiés par les chercheurs, mais aussi pour le grand public, qui bénéficie des photographies de la petite caméra Junocam.